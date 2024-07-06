В Архангельске было открыто восемь станций для зарядки электромобилей

Они расположены недалеко от крупных торговых центров и в местах скопления автомобилей в спальных районах городаОни расположены недалеко от крупных торговых центров и в местах скопления автомобилей в спальных районах городаПланируется дальнейшее развитие этого направления, включая организацию зарядных станций на федеральных трассах региона.