В Архангельске было открыто восемь станций для зарядки электромобилей

Они расположены недалеко от крупных торговых центров и в местах скопления автомобилей в спальных районах городаОни расположены недалеко от крупных торговых центров и в местах скопления автомобилей в спальных районах городаПланируется дальнейшее развитие этого направления, включая организацию зарядных станций на федеральных трассах региона.
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