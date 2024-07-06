Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

В Архангельске было открыто восемь станций для зарядки электромобилей

Они расположены недалеко от крупных торговых центров и в местах скопления автомобилей в спальных районах городаОни расположены недалеко от крупных торговых центров и в местах скопления автомобилей в спальных районах городаПланируется дальнейшее развитие этого направления, включая организацию зарядных станций на федеральных трассах региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх