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Военное обозрение

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Глава правительства РФ: Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил четыре триллиона рублей

Глава правительства РФ: Товарооборот России и Белоруссии в прошлом году превысил четыре триллиона рублей

По итогам прошлого года взаимный товарооборот между двумя странами Союзного государства достиг рекордной суммы в 4,2 триллиона рублей (53 млрд в долларовом эквиваленте).

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