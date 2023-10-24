158 автомобилей попали в ДТП в США

В понедельник в американской Луизиане погибло по меньшей мере 7 и пострадало 25 человек в массовой аварии, которая произошла на шоссе I-55 вблизи Нового Орлеана из-за «супертумана» и смога от пожаров на болотах.
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