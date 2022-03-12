«Хоффенхайм» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Бавария» играет в гостях с «Хоффенхаймом» в 26-м туре Бундеслиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх