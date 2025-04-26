ООН сократила помощь украинским беженцам

Управление ООН по делам беженцев сократило программы помощи для эвакуированных из прифронтовых районов Украины, сообщила представитель организации в постсоветской республике Каролина Линдхольм Биллинг, 26 апреля ее слова приводит издание «Зеркало недели».
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