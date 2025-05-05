Емельяненко встал на ноги после сложной операции на позвоночнике. Впереди — реабилитация

После нескольких недель реабилитации легендарный боец ММА Александр Емельяненко снова может ходить.Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко успешно восстанавливается после операции на позвоночнике.
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