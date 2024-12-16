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Велемудр. Мир тесен.

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Веда Словена. День Бога Колчи (Карачуна)

Веда Словена. День Бога Колчи (Карачуна)

Картинка 1 из 55 В соответствии обрядными песнями древних славян собранными Стефаном Верковичем в Родопских горах Болгарии и изданных в Белграде в  1874году под общим названием «Веды Словена», на 19-21 декабря по современному стилю (или 6-9 декабря по старому стилю) приходится праздник Бога Колчи (в средней полосе России он известен под именем Карачуна).

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Комментарии
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Александр Николаевич
КараСун дословно Черный - темный источник....
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17 час.
Юрий Селиванов
Благодарю за напоминание. С лава Роду великому.
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12 час.

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