Веда Словена. День Бога Колчи (Карачуна)

Картинка 1 из 55 В соответствии обрядными песнями древних славян собранными Стефаном Верковичем в Родопских горах Болгарии и изданных в Белграде в 1874году под общим названием «Веды Словена», на 19-21 декабря по современному стилю (или 6-9 декабря по старому стилю) приходится праздник Бога Колчи (в средней полосе России он известен под именем Карачуна).