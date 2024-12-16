Веда Словена. День Бога Колчи (Карачуна)

Картинка 1 из 55 В соответствии обрядными песнями древних славян собранными Стефаном Верковичем в Родопских горах Болгарии и изданных в Белграде в 1874году под общим названием «Веды Словена», на 19-21 декабря по современному стилю (или 6-9 декабря по старому стилю) приходится праздник Бога Колчи (в средней полосе России он известен под именем Карачуна).
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