🪿 Какие сложности возникают при регистрации домашней птицы в селах России Для ветеринарной безопасности учет птицы будет проводиться, если в домашнем хозяйстве есть более десяти голов, сообщил бывший заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Леонид Холод.