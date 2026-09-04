🪿 Какие сложности возникают при регистрации домашней птицы в селах России Для ветеринарной безопасности учет птицы будет проводиться, если в домашнем хозяйстве есть более десяти голов, сообщил бывший заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Леонид Холод.
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