В Беслане прошла встреча учеников подшефного класса ГУ МВД России по СКФО и полицейского класса МВД по Кабардино-Балкарской Республике

По инициативе представителя Общественного совета при ГУ МВД России по СКФО, возглавляющего ОС при МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Руслана Макушева в стенах первой школы имени Героев спецназа ЦСН ФСБ России в городе Беслане состоялась встреча учащихся подшефного класса Главного управления и учеников кадетского класса МВД по КБР школы № 7 им.