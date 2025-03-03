Musk Is A Special Government Employee - What Is That? Authored by Savannah Hulsey Pointer via The Epoch Times (emphasis ours), Some noteworthy figures in the Trump administration fall under the category of special government employees.
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