США и Ирландия призвали своих граждан покинуть Ливан

Ряд стран Запада обратились к своим гражданам с призывом в ближайшее время покинуть Ливан. Так, на фоне усилившейся эскалации между Ливаном и его южным соседом Израилем власти США, Норвегии и Ирландии попросили своих жителей не ездить в арабскую республику и вовсе покинуть ее, пока имеются коммерческие варианты.