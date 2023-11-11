В национальном парке «Буйратау» готовятся к зимней подкормке маралов и косуль

Национальный парк «Буйратау» располагается в двух областях Казахстана: Акмолинской и Карагандинской. В Карагандинском филиале заповедника, который называется «Белодымовский», находится самый большой в Центральном Казахстане вольер.
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