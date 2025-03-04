Алтайская прокуратура проверяет "царька озера", берущего деньги за проезд и отдых

Местных жителей он называет пылью и пугает их крепкими парнями, которые "приедут и разберутся" В Алтайском крае проводится проверка в отношении местного жителя, который берет с туристов деньги за проезд к озеру под горой Бабырган в Советском районе.
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