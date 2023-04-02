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Глава Абхазской церкви назвал события в Киеве вызовом православному миру

Глава Абхазской церкви назвал события в Киеве вызовом православному миру

Захват Киево-Печерской лавры киевским режимом и гонения на монахов Украинской православной церкви являются вызовом для всего православного мира, 2 апреля заявил глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплиа в интервью телеканалу «Спас».

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