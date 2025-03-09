Рэпер Macan со сцены объявил о переменах в личной жизни: видео Super

Ровно через год после своих скандальных высказываний о девушках Macan решил остепениться. Причем объявил об этом прямо со сцены: во время концерта 8 марта он назвал свою возлюбленную Марию Мотину невестой.
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