Гусеничный бронетранспортёр Type 63 – рабочая лошадка Сухопутных войск НОАК Первыми бронетранспортёрами НОАК стали отбитые у гоминдановцев в конце 1940-х американские полугусеничные М3.
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Гусеничный бронетранспортёр Type 63 – рабочая лошадка Сухопутных войск НОАК Первыми бронетранспортёрами НОАК стали отбитые у гоминдановцев в конце 1940-х американские полугусеничные М3.
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