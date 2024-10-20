Государство, Церковь и нравственность: есть ли будущее у капитализма в России Капитализм и современность: нравственные проблемы Капитализм просто «прекрасен»: и, как пишут в современных учебниках экономики, ему нет никакой альтернативы.
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