Государство, Церковь и нравственность: есть ли будущее у капитализма в России

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Комментарии
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фарид сабиров
значить это не есть хорошо. И смысл что мы согласны ? Если толко ( наши) жулики казнокрады и коррупция что жирует под шумок и покровительством заинтересованных
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18 час.
Александр Маркитанов
вопрос: может ли церковный бизнес существовать без лжи и цинизма?
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13 час.
Неизвестно Неизвестно
Лучше коммунизма ещё ни кто ни чего не придумал
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11 мин.

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