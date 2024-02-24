Mash: из Дома офицеров в Екатеринбурге пропали редкие ордена

Из хранилища окружного Дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге якобы пропали редкие ордена и медали. Как пишет telegram-канал Mash, это обнаружили во время проверки, которую силовики устроили после того, как выяснилось, что в конце 2023 года на территории ОДО состоялись два мероприятия с элементами БДСМ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии