Себастьян Свидерский обсудил проблемы с приездом русских волейболистов

Президент Польского союза волейбола Себастьян Свидерский выразил обеспокоенность в связи с возможными трудностями проведения чемпионата мира в 2027 году из-за запрета на въезд русских игроков, несмотря на допуск российских сборных Международной федерацией волейбола.
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