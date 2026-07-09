Себастьян Свидерский обсудил проблемы с приездом русских волейболистов

Президент Польского союза волейбола Себастьян Свидерский выразил обеспокоенность в связи с возможными трудностями проведения чемпионата мира в 2027 году из-за запрета на въезд русских игроков, несмотря на допуск российских сборных Международной федерацией волейбола.