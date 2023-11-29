Рубль, который последние несколько сессий торгуется в районе 88 за доллар, за месяц укрепился к американской валюте на 8%.
Путь рубля
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Рубль, который последние несколько сессий торгуется в районе 88 за доллар, за месяц укрепился к американской валюте на 8%.
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