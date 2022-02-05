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«Украинские болельщики оказались настоящим дерьмом». Милонов — о полуфинале Евро

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прокомментировал победу сборной России в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу над Украиной (3:2).

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