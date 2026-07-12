Германия оплатит десятки тысяч ударных БПЛА для Украины

Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников на 90 млн евро для Украины. Заказ, о котором официально не сообщалось, является одной из крупнейших закупок дронов для Украины западным правительством, передает Reuters со ссылкой на источники.
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