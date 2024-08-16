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Александр Скубченко: Смертность в Украине превышает рождаемость в три раза! Скоро только кладбища останутся

Смертность в Украине в 2024 году в три раза превышает рождаемость — статистика Опендатабот. По данным Минюста, за первое полугодие 2024 в Украине родилось 87 655 детей, что на 9% меньше аналогичного периода 2023.

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