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Регионы России

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Следственный комитет проверяет качество воды в Луховицах

Следственный комитет проверяет качество воды в Луховицах

Следственный комитет России реагирует на жалобы жителей Луховиц, страдающих от некачественной воды. После обращения местных жителей, которые утверждают, что подаваемая в их дома вода непригодна для питья и бытовых нужд, в региональном управлении СК возбудили уголовное дело.

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