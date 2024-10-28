Следственный комитет проверяет качество воды в Луховицах

Следственный комитет России реагирует на жалобы жителей Луховиц, страдающих от некачественной воды. После обращения местных жителей, которые утверждают, что подаваемая в их дома вода непригодна для питья и бытовых нужд, в региональном управлении СК возбудили уголовное дело.