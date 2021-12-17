Пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью в Черемховском районе

Ночью 15 декабря в одном из домов в деревне Малиновка Черемховского района произошел пожар. Сигнал сработавшего пожарного извещателя дал возможность многодетной семье вовремя эвакуироваться и остаться в живых, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.