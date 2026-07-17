Проект «Илья Ремесло» завершён? Имитация оппозиционной деятельности может обернуться десятью годами тюрьмы

В Северной столице сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Илью Ремесло. Как сообщили в оперативных службах, задержание проведено в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту распространения ложной информации о действиях российской армии.
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