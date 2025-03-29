Эксперт предупредила о мошенниках-«юристах», обманывающих на форумах потерпевших

В последнее время активизировались мошенники, которые на форумах для пострадавших от онлайн-афер обманывают людей, предлагая им юридическую помощь, сообщила в беседе с РИА Новости эксперт направления «Народный фронт .
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