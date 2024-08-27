Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • seawife2007 ОЛЬГА
    Рвать их незачемРваные баклажаны:...
  • Виктор Белогорцев
    а на тортильи тесто не надо? а если их покупать то не проще ли купить чебуреки?Чебуреки без тест...
  • Мила пУХОВА (пухова)
    Любят у нас гадости написать...Сами-то что можете предложить?😊Чебуреки без тест...

Чебуреки без теста за полчаса: рецепт от бывшего повара детского сада

Чебуреки без теста за полчаса: рецепт от бывшего повара детского сада

Сочные, пышущие жаром чебуреки, с которых непременно капает масло, ассоциируются у многих с морем и пляжем, по которому носят горячую еду.

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Комментарии
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Катя Плетнева
Ну чай без сахара это нормально так то )) Остальное да)
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11 час.
Мила пУХОВА
Любят у нас гадости написать...Сами-то что можете предложить?😊
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10 час.
Виктор Белогорцев
а на тортильи тесто не надо? а если их покупать то не проще ли купить чебуреки?
Ответить
8 час.

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