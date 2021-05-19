Немецкое издание: «Неприступную крепость» Крым помогут взять «морские котики» и «зеленые береты»

Сергей ЕПолитикаНемецкое издание: «Неприступную крепость» Крым помогут взять «морские котики» и «зеленые береты» Россия аннексировала Крым и превратила его в неприступную крепость, призванную прикрыть южный фланг.Вернуться к статье4528НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LenkovА что будут делать зеленые котики в Крыму, когда центр принятия решений будет уничтожен? Тренируйтесь на цыганах, придурки, сколько угодно и продолжайте мечтать, пуская слюни.Игорь ВасилевскийА русские, разинут рот и будут смотреть, как какие то дядьки с оружием будут приближаться к береговой полосе Крыма? Да их же утопят уже на дальних подступах! Детский сад с неграмотными типа "экспертами"!Стас ГулиновЯсно ж написано- "скрытно". Катапультироваться будут издалека. Километров эдак с 400.В КЗахрюкаются Крым брать! Эти гомосеки ещё ни одной войны не выиграли, разве, что только компьютерные!Людмила БаталоваАвтор, видимо, турок по национальности, не выдержал, перестал изображать из себя белого и пушистого, а Россию - агрессором. Или забыл, что Россия - агрессор, а НАТО - оборонительная организация, и выдал правду. НАТО - агрессор, мечтающий измазать Россию чёрной краской, чтобы испортить её имидж, а потом захватить её военным путём. Хорошо, что президент России - умный человек, а у народа есть иммунитет против лжи.Алексей АКГрек , но видимо прозападный или шестерка проамериканского правительства... Вообще , греки , ВСЕГДА БЫЛИ , вернее НИКОГДА не были против России . )))Игорь ТихоновПонравилась фраза "Спецназ сможет тайно высадиться на берег и действовать, выводя из строя российские корабли, РЛС, зенитные системы и системы управления войсками, готовя плацдарм для вторжения основных сил. "... Все верно! Котики под видом бездомных кошек тайно приникнут в Крым, не иначе как это они имели ввиду.. А хохлы - под видом хрюшек...САША ЛЕПАЕВполезут в Крым сразу пару посейдонов по америкосам и она сразу спекетсTFTatyana FedotovaЯ считаю, что уже давно пора ликвидировать эти центры принятия решений за океаном и все базы НАТО заодно. Достали. Не будет "хозяина" шавки заткнутся. И может удастся пожить спокойно.САША ЛЕПАЕВсогласен.Бронетемкин ПоносецBVBoris VoroninУ этих попугаев из НАТО памперсов не хватит...!!!Жастлек ЖакуповРОССИЯ этих котиков, как сраных котят утопит и будет всё равно...В КВопрос спорный, а может их просто кастрировать, и отправить по домам, чтобы море не поганить, ведь нам там ещё рыбу ловить!Жастлек ЖакуповДаже от кастратов проблем будет не меньше... Поэтому, умерла, значит умерла...влад вронаРыбе жрать тоже надо!PPPiotr PriladyshevНи "котики" ни "суслики" и уж тем более "амеры с европерами" не возьмут Крым даже если бы там не было российских солдат! Более 2 миллионов крымчан не спросив их согласия отдал хохлам хохол Хрущев. Но это было при могучем Соаетском Союзе!!!! Евросоюз без своей армии и кучка "спецназа" из Америки представляют какую то силу? Вам пример шахтеров Донбасса ничего не говорит когда армия ВСУ была дважды разбита?! Ну а если в Крыму еще и регуоярная Армия России?! то лучше дердаться подальше даже Средизкмного моря. Утопят вндь как сусликов в Черном море да и за Лужей не отсидятся а тонуть в проливе имени Сталина придется. Напоминать что Гиперзуковые российские уже летают почти в 5 раз быстрее и на что то надеяться?Олег СтепановЛепет из детского сада. Действительно мозги у них деградировали. Военная операция с кровати психбольницы одного из дебилов. Хоть посмеяться вдоволь.valerij doroninво боевиков насмотрелись...Виктор Александрович ДробышевКак немцам хочется вернуться в Керчь и Севастополь! А самих крымчан кто-то спросил: хотят ли они "под крылышко" НАТО?Светлана РыбчинскаяКишка у вас тонка для этого! Давно не отгребали от русских?!Какие же все-таки уроды-все на чужое добро зарятся!GGarryпомниться совсем недавно эти котики на коленях стояли и горько плакали, когда попали в плен к КСИР.....Сергей ЛясковскийСергей OблезовВесь этот бред напоминает о разборках у песочницы, отдавайте мои игрушки я ухожу из вашей песочницы. Живите и помните, никто с вами пиписками меряться не собирается. Мгновенно будут уничтожены страны попытавшиеся участвовать в конфликте. Им некуда будет возвращаться этим котикам, так и останутся жить в море!Василий ЦеловальниковМечты голодного! А что же, тогда (2008 г.), не помогли Грузинскому шизофренику Саакашвили? А вот Украина, пригрела его! Можете с ним проконсультироваться! Жаль, что в 2008 г., наши подразделения не зашли в Тбилиси и не арестовали Саакашвили и не отправили его на Колыму, пожизненно!!!ЛБЛюбовь БасановаЗеленский, не стыдно??? Войны захотел!!! А вы спроили крымчан, хотят ли они жить с Украиной, целенаправленно убиающей свой народ!?? Был референдум! Народ выразил свое желание жить вместе с Россией! За все годы в Крыму под началом Украины было разрушено все, что досталось им после СССР. Школа №5 в Севастополе переоборудовалась под штаб МВС США. Америка не хочет лишиться такой базы на Черном море под боком России!!! РФ уже вложила около триллиона руб в благоустройство и инфраструктуру Крыма, постоила аэропорт грандиозный мост!!! Строятся новые дороги, здания! Ачем заняты президенты Украины? - Бесконечная русофобия, обозление народа, доведенного до нищеты, закупка вооружения, нагнетание страха от "агрессора" России... Сама Украина не агрессор? УничтожениеММарленНаш Генштаб,не сомневаюсь, зная подлость вероятного противника, предусмотрел все варианты и не надо нам подсказыватьЛБЛюбовь Басанова...А все эти провокации против братской России? Нужен вам Крым, чтобы разместить в нем америк. базу!? Нашли "новых братьев"!!! Вы не знаете, где побывали США, там разруха, голод и нищета!!? Вы даже воду отключили от Крыма, а ведь этот канал строил ССССР! Убиваете Донбасс и хотите, чтобы он остался с вами??? Абсурд! А сколько вы подлянки сделали для России?! 20 лет РФ оставляла вам по миллиарду дол. Где благодарность??!! Власть сбежит в любимые штаты, а нищий народ выберет себе достойного "слугу народа", а не клоуна!ААлексейЗападнорежимные болваны никак не успокоятся.Владимр СемкинСмешно бы да если бы не горькоАДАлександр ДонигевичПРЕДУПРЕЖДЁН ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН.влад врона"Спецназ сможет тайно высадиться на берег"ЕвгенийСами себя хвалят. Понятно, потому, что никто не похвалит.ЕвгенийСами себя хвалят. Понятно, потому, что никто не похвалит.АШАлександр ШишкинНасмотрелись Голливудских фильмов.Бронетемкин Поносец"Спецназ сможет тайно высадиться на берег"АлинаБезграмотные и тупые рассуждения и это заметила я,которая в стратегии и тактике войн не имею понятия. Их спецназовцы оказывается "невидимки",которых не заметят. А что они будут делать в Крыму,раз он так укреплён всеми видами вооружения ?игорь поляковавтор забыл про боевых пидорасахМинахим БегинАфтар по всей видимости пропустил процедуры.Алекс Скорпионхорошая статья для подсказки Шойгу. Но, не сомневаюсь, что все и любые сценарии попыток вторжения противника в Крым уже предусмотрены и тщательнейшим образом проработаны. Так что, и рисковать не стоит. США и пр. союзники, а лучше наоборот "пр. и США" только потеряют свои лучшие подразделения, а эффект будет нулевым. Разве что, как обычно, прикрыться чужим "пушечным мясом" и американцев на войнушку ы Крым не посылать. Пообещать, обозначить..., но не посылать, пускай гибнут настоящие русофобы.Житель Земли МакаренковТайно высадиться? Это только если вплавь от Турции и не гурьбой а в розницу.Игорь ЕмельяновГлавное, чтоб во время высадки все были в памперсах большого объема.АлинаИгорь,вы в точку сказали ...Алексей АКНе исключено , что грек просто потроллил немецкое издательство и НАТО в целом ! )))борис шорниковблядь свою высадку в НОРМАНДИИ и на ЯПОНСКИЕ острова + на КУБЕ в заливе СВИНЕЙ этот ЭКСПЁРД вспомнить не желает где они ОБОСРАЛИСЬ ДО ИЗЮМЛЕНИЯ всего мира ? или как стояли на карачках перед ИРАНЦАМИ их хвалёные зелёнозасранцы развесив сопли посмотреть фотографии этот ЭКСПЁРД МУДОЗВОН не желает ли ?Комментировать
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