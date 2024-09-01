Песков: разговор Путина и Байдена был жестким во время телемоста 2021 года

Разговор президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена во время телемоста в декабре 2021 года прошел в достаточно жесткой манере, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии