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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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ОКЦ СЗАО проведет тематические программы ко Всемирному дню хлеба

ОКЦ СЗАО проведет тематические программы ко Всемирному дню хлеба

Объединение культурных и досуговых центров Северо-Западного округа подготовило для жителей тематические программы ко Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября.

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