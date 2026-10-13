ОКЦ СЗАО проведет тематические программы ко Всемирному дню хлеба

Объединение культурных и досуговых центров Северо-Западного округа подготовило для жителей тематические программы ко Всемирному дню хлеба, который отмечается 16 октября.
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