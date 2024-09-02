Илон Маск намерен добиться ареста имущества Бразилии на территории США

Бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил о намерении добиваться ареста имущества и государственных активов Бразилии на территории США в ответ на аналогичные действия в отношении соцсети Х и SpaceX в латиноамериканской стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии