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Илон Маск намерен добиться ареста имущества Бразилии на территории США

Илон Маск намерен добиться ареста имущества Бразилии на территории США

Бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск заявил о намерении добиваться ареста имущества и государственных активов Бразилии на территории США в ответ на аналогичные действия в отношении соцсети Х и SpaceX в латиноамериканской стране.

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