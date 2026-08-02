В

Воробей

Нацмены, статистически говоря, имеют тенденцию быть предрасположенными на низкую самооценку и в результате этого склонны к реактивной неприязни к русским. А это открывает их склонности к предательству, когда русофобы их поманят "плюшками". При этом такие нацмены лишены способности разглядеть, что на деле их эти русофобы лишь используют, манипулируя ими как раз при помощи их низкой самооценки, как морковкой, подвешенной перед ослом. Потому, всё это есть смысл понять и принять, как скорее правило, чем исключение. Не очень расстраиваясь при встрече с предательством этого типа.