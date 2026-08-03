Украина просила у администрации Байдена лицензию на Patriot

Издание Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Киев обращался за лицензией на производство ракет-перехватчиков Patriot ещё к администрации Джо Байдена, но получил отказ без объяснения причин.
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