Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украина просила у администрации Байдена лицензию на Patriot

Украина просила у администрации Байдена лицензию на Patriot

Издание Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Киев обращался за лицензией на производство ракет-перехватчиков Patriot ещё к администрации Джо Байдена, но получил отказ без объяснения причин.

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