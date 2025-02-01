Эксперт спрогнозировал курс рубля на февраль

Для российской валюты коррекция доллара США является главным февральским позитивным фактором. В валютной паре CNY/RUB диапазон колебаний в феврале будет 13,3–13,8, в паре USD/RUB — 97–102, EUR/RUB — 101–106.
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