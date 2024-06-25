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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Детские деньги». Как севастопольцам получить региональный материнский капитал в 2024 году?

«Детские деньги». Как севастопольцам получить региональный материнский капитал в 2024 году?

Право на получение регионального материнского капитала возникает у граждан Российской Федерации, проживающих в городе Севастополе не менее одного года на момент подачи заявления о назначении регионального материнского капитала, имеющих среднедушевой доход семьи ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам, установленным в городе Севастополе в расчете на душу населения.

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