Визит Минниханова в город городов, Трамп жмет на паузу и топовые стартапы в Казани

Раис РТ принял участие в инвестфоруме в Абу-Даби, а также посетил с рабочим визитом крупнейший город мира Чунцин, Трамп приостановил действие новых импортных тарифов, в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских консультаций, в Казани состоялся Российский венчурный форум: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.