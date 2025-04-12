Визит Минниханова в город городов, Трамп жмет на паузу и топовые стартапы в Казани

Раис РТ принял участие в инвестфоруме в Абу-Даби, а также посетил с рабочим визитом крупнейший город мира Чунцин, Трамп приостановил действие новых импортных тарифов, в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских консультаций, в Казани состоялся Российский венчурный форум: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии