Наши слишком гуманные суды

ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН Теперь есть только один закон Он называется ВЗЯТКА Дал судьям полиции и т д И...остальные законы по.........

РМ

Раиса Мелькумова

Ужас, а не судьи! Наших дебоширов сразу сажают на полную катушку, а их милуют, так же , как и хохлов все жалеем…