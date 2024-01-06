Виктор Анисимов Да, я о том самом резонансном нападении "детей мигрантов" на бойцов СВО произошедшее в Челябинске.
Наши слишком гуманные суды
Комментарии
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147683 Сероев
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН Теперь есть только один закон Он называется ВЗЯТКА Дал судьям полиции и т д И...остальные законы по.........
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1 час.
Sergei Kakurskii
Алчные судьи или иноагенты =другим не обьяснить!
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43 мин.
РМ
Раиса Мелькумова
Ужас, а не судьи! Наших дебоширов сразу сажают на полную катушку, а их милуют, так же , как и хохлов все жалеем…
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36 мин.
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