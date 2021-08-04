Новый закон «О соседях» принят в первом чтении. Что поменяется? Алла ШуваловаИзменения в законе могут коснуться отношений тех соседей, между которыми возникают конфликты из-за систематического нарушения тишины, общественного порядка и так далее.
Новый закон «О соседях» принят в первом чтении. Что поменяется? Алла ШуваловаИзменения в законе могут коснуться отношений тех соседей, между которыми возникают конфликты из-за систематического нарушения тишины, общественного порядка и так далее.
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