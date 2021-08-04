online-buhuchet

148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вячеслав калиниченко
    ПОЧЕМУ НАС ГОСУДАРСТВО ДУРИТ, ВСЮ ЖИЗНЬ ПРОРАБОТАЛ,А НОРМАЛЬНОЙ ПЕНСИИ НЕТ,ТОЛЬКО ЧИНОВНИКИ НА ПЕНСИЮ НЕ ЖАЛУЮТСЯ3 ограничения, ко...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Ну кому как а при СССР все было просто и все решалось, а сейчас просто в воровстве погрязли и все проблемы перекинули...Тарифы ЖКХ резко ...
  • Александр
    2. "...накопления граждан не должны лежать мертвым грузом, а приносить пользу, и в первую очередь, государству..." А ...Силуанов принял р...

Новый закон «О соседях» принят в первом чтении. Что поменяется?

Новый закон «О соседях» принят в первом чтении. Что поменяется?

Новый закон «О соседях» принят в первом чтении. Что поменяется? Алла ШуваловаИзменения в законе могут коснуться отношений тех соседей, между которыми возникают конфликты из-за систематического нарушения тишины, общественного порядка и так далее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх