Цифровизация взаимодействия страховых компаний и медицинских клиник в рамках системы добровольного медицинского страхования (ДМС) представляет собой объективный и необратимый процесс.
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