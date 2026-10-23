ММК по итогам января–сентября 2026 года нарастил основные производственные показатели. Выплавка чугуна увеличилась на 8,2% год к году, до 7,116 млн тонн, производство стали — на 7,4%, до 8,181 млн тонн, а продажи металлопродукции выросли на 6,5%, до 7,880 млн тонн.