В Германии усомнились в правильности идеи отправить Украине Taurus

В Германии начали сомневаться в том, что идея о поставке Украине ракет Taurus — правильная. Как пояснил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Райнер Ротфус «Известиям», растет скепсис в отношении того, что украинский конфликт можно завершить, отправив Киеву еще больше оружия.
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