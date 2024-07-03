Диапазон 11,8-12,1 рубля по юаню пока сохранит свою актуальность

Несколько неожиданно юань вчера откатился, не сумев продвинуться к отметке 12 руб. Хотя объемы торгов ключевой валютной парой продолжили снижаться после прохождения налоговых выплат (вчера парой юань-рубль с поставкой "завтра" наторговали на лишь на 7,1 млрд юаней, - это минимум с 17 июня и более чем в 2 раза меньше, чем в конце прошлой недели), во второй половине дня повышательный импульс был сломлен появлением чуть более объемного предложения, отражающего сохраняющуюся слабость спроса.
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