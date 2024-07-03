Новости экономи...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости экономики России

1 подписчик

Диапазон 11,8-12,1 рубля по юаню пока сохранит свою актуальность

Несколько неожиданно юань вчера откатился, не сумев продвинуться к отметке 12 руб. Хотя объемы торгов ключевой валютной парой продолжили снижаться после прохождения налоговых выплат (вчера парой юань-рубль с поставкой "завтра" наторговали на лишь на 7,1 млрд юаней, - это минимум с 17 июня и более чем в 2 раза меньше, чем в конце прошлой недели), во второй половине дня повышательный импульс был сломлен появлением чуть более объемного предложения, отражающего сохраняющуюся слабость спроса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх