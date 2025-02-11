Еще зима не закончилась, а пора думать о лете: какой будет весна и лето, после аномально теплой зимы, что принесет садоводам Ольга БезродняяПосле аномальной температуры зимой, весна может наступить раньше, а это повлияет на садоводство.
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