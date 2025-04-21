Победивший рак Отар Кушанашвили возмутился высокомерием Киркорова: «Совершенно непонятное существо»

Телеведущий, переживший тяжелую болезнь, осудил высокомерие Филиппа Киркорова. Многие звезды поддержали Отара в борьбе с раком, в том числе финансово, но король эстрады даже не встал вместе со всеми на съемках программы.
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