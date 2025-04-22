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Свежие комментарии

17 Апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией.

17 Апреля - Всемирный день борьбы с гемофилией.

ЧТО ТАКОЕ ГЕМОФИЛИЯ, И ЧЕМ ОНА ОПАСНАК сожалению, ребенок с гемофилией может родиться в любой семье.Гемофилия является наследственным заболеванием, но последние исследования указывают, что может происходить и спонтанная мутация.

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