20 января профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений делопроизводства и режима системы МВД России

8 сентября 1802 года Министр внутренних дел занялся образованием своей канцелярии, и 20 января (7 января по старому стилю) 1803 года была учреждена Канцелярия, которая впоследствии получила название Департамента внутренних дел со штатом 45 человек.
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