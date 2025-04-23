Торговая война серьезно нарушила глобальные авиаперевозки

Тарифная война, устроенная Вашингтоном, вредит бизнесу не только на суше, но и в воздухе. Как сообщает Reuters, планы руководства США в следующем месяце отменить беспошлинный режим для недорогих посылок из Китая и Гонконга в сочетании с новой 145-процентной ставкой пошлины на китайский импорт приведут к.