Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Трамп будет злом похуже Байдена

Трамп будет злом похуже Байдена

Скажу честно, я понимаю почему Путин говорит, что Байден на посту президента США для нас предпочтительнее.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Так пора подниматься народу...
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5 час.
LD
Leon Dan
Кстати, классная выходка этого громилы. Разрыв майки! Зрелищно. :-)
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4 час.
лл
лина любимцева
Трамп первый, кто стал рушить все прежние договоренности. Я ничего хорошего от него, в отношении России,  не жду.
Ответить
16 мин.

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