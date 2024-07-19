Скажу честно, я понимаю почему Путин говорит, что Байден на посту президента США для нас предпочтительнее.
Трамп будет злом похуже Байдена
Комментарии
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alik3456 Джексон
Так пора подниматься народу...
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5 час.
LD
Leon Dan
Кстати, классная выходка этого громилы. Разрыв майки! Зрелищно. :-)
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4 час.
лл
лина любимцева
Трамп первый, кто стал рушить все прежние договоренности. Я ничего хорошего от него, в отношении России, не жду.
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16 мин.
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