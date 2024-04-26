Уполномоченный по защите прав предпринимателей Андрей Коваленко встретился с Уполномоченным по правам ребенка в Сахалинской области Любовью Устиновской

В ходе встречи была обсуждена совместная работа по трудоустройству несовершеннолетних. Андрей Коваленко выразил свою поддержку инициативе внедрения стандарта ответственного трудоустройства в Сахалинской области, который содержит пять базовых критериев: законность, информированность, баланс между учебой и работой, соблюдение правил безопасности и норм морали, сопровождение и наставничество.
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